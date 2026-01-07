ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
"Нафтогаз Украины" закрыл филиал в Туркмении

Набсовет компании принял решение о его ликвидации в марте 2023 года
14:13

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" закрыла свой филиал в Туркмении. Об этом сообщает профильное украинское издание ExPro.

Наблюдательный совет "Нафтогаза" принял решение о ликвидации филиала еще в марте 2023 года. В конце 2025 года компания получила копию свидетельства об исключении филиала из Единого государственного реестра юридических лиц Туркмении.

Отмечается, что закрытие филиала произведено "для оптимизации корпоративной структуры". 

