На Украине опять вырос курс доллара

Украинский Нацбанк понизил официальный курс гривны к американской валюте до нового исторического минимума

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) понизил в очередной раз официальный курс гривны к доллару до нового исторического минимума. Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс на 8 января установлен в 42,72 гривны за $1.

Предыдущий рекорд был установлен несколько дней назад, курс был 42,42 гривны за $1. В ноябре 2025 года также наблюдалось понижение стоимости украинской валюты по отношению к доллару, до 42,40 гривны.

Впервые "психологическую" отметку в 42 гривны за $1 украинская нацвалюта преодолела в начале января 2025 года, однако затем курс гривны немного поднялся. Второй раз эта отметка была взята в конце октября.

На ослаблении гривны настаивают кредиторы Киева из Международного валютного фонда (МВФ), отмечая, что слабая национальная валюта увеличивает поступления в бюджет в гривневом эквиваленте от экспорта, таможенных платежей и, главное - от помощи западных партнеров, которая выделяется в долларах и евро.

С 24 февраля 2022 года Нацбанк Украины зафиксировал курс на уровне 29,25 гривны за $1. Регулятор предпринимал беспрецедентные шаги для его удержания, однако с 21 июля 2022 года гривну пришлось девальвировать на 25%. 3 октября 2023 года Нацбанк объявил о введении управляемого гибкого курса, пояснив, что будет продолжать контролировать курсы валют, не допуская слишком сильного колебания, и пообещал минимизировать разницу между наличным и официальным курсами.