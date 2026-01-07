Экономист Гапоненко: восстановление турпотока РФ отвечает интересам Испании

Доцент РАНХиГС также напоминает, что до 2022 года Россия входила в топ-5 стран по расходам граждан на отдых в Испании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Инструментом снижения социальной напряженности в Испании станет отмена санкций, влияющих на агросектор, и восстановление российского туристического потока. Такой вывод в своем докладе "Стратегический прогноз - Европа на пороге кризиса: новая реальность 2026-2030 гг.", который есть в распоряжении ТАСС, делает доцент РАНХиГС Николай Гапоненко.

"Логично, что Испания заинтересована в восстановлении российского туристического потока и в отмене санкций, влияющих на ее агросектор, а это прямые инструменты снижения социальной напряженности", - считает он.

Эксперт также напоминает в докладе, что до 2022 года Россия входила в топ-5 стран по расходам граждан на отдых в Испании.

Для сохранения единства страны Мадриду нужна сильная, стабильная и сосредоточенная на внутренних проблемах экономика, подчеркнул он. "Бесконечная конфронтация на востоке Европы отвлекает ресурсы и внимание, ослабляя позиции центра перед регионами. Пересмотр политики - это способ консолидировать ресурсы для решения внутренних испанских проблем", - утверждает Гапоненко в своем докладе.