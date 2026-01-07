APA: Азербайджан отправит в Армению очередную партию нефтепродуктов

В соседнюю страну будет поставлено по 1 тыс. тонн бензина марки АИ-92 и дизельного топлива, а также 1,8 тыс. тонн бензина марки АИ-95

БАКУ, 7 января. /ТАСС/. Азербайджан 8 января отправит в Армению вторую партию нефтепродуктов, сообщило азербайджанское информационное агентство APA.

По его данным, в соседнюю страну будет поставлено по 1 тыс. тонн бензина марки АИ-92 и дизельного топлива, а также 1,8 тыс. тонн бензина марки АИ-95.

Первая партия нефтепродуктов из Азербайджана в Армению была отправлена 18 декабря прошлого года. Она включала в себя 1 220 тонн бензина, произведенного Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR).

Поставка была осуществлена согласно договоренности, достигнутой на состоявшейся 28 ноября 2025 года в азербайджанском городе Габала встрече вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна.