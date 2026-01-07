Сирия продлила приостановку работы аэропорта Алеппо

Регулярные рейсы будут переправляться в аэропорт Дамаска

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 7 января. /ТАСС/. Главное управления гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии продлило приостановку работы международного аэропорта Алеппо до 23:00 8 января. Об этом передает телеканал Syria TV.

По его информации, регулярные рейсы будут переправляться в аэропорт Дамаска.

Во вторник сирийские власти приняли решение приостановить полеты в аэропорт Алеппо и из него на 24 часа в связи с обострением ситуации в сфере безопасности.

Обстановка в Алеппо обострилась 6 января, когда формирования курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил. В результате погиб один военнослужащий и несколько получили ранения. Сирийская армия в ответ на нарушение режима прекращения огня уничтожила склад боеприпасов курдских формирований в районе Шейх-Максуд. После этого в нескольких районах Алеппо начался интенсивный обмен ударами.

По последним данным медиков, которые приводит телеканал Al-Ikhbariya, жертвами ожесточенных перестрелок в северной столице Сирии стали по меньшей мере 4 человека, еще 24 получили ранения. Десятки тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть курдские кварталы города Шейх-Максуд и Ашрафия из-за продолжающихся столкновений.