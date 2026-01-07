Белый дом: морские перевозки нефти Венесуэлы будут идти только по законам США

Энергетический сектор Венесуэлы имеет неограниченный экономический потенциал через законные и санкционированные коммерческие каналы, установленные США, заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Американская администрация будет допускать только те перевозки венесуэльской нефти, которые отвечают законодательству США и их национальной безопасности. С таким утверждением выступил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

"Допускается только те морские перевозки энергоносителей, которые соответствуют американскому законодательству и национальной безопасности", - написал он в X, комментируя пост главы Пентагона Пита Хегсета о том, что США по-прежнему будут осуществлять блокаду для поставок венесуэльской нефти.

"Энергетический сектор Венесуэлы имеет неограниченный экономический потенциал через законные и санкционированные коммерческие каналы, установленные Соединенными Штатами", - добавил Миллер.

Ранее Пентагон сообщил о задержании российского нефтяного танкера "Маринера" в Атлантическом океане. Отмечается, что операция была проведена совместными усилиями Минюста США и Министерства внутренней безопасности в координации с военным ведомством. При этом Хегсет увязал операцию по задержанию "Маринеры" с действием нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы.

4 января госсекретарь Марко Рубио заявил в эфире телеканала Fox News, что США продолжат задерживать нефтяные танкеры с венесуэльской нефтью и наносить удары по катерам, якобы используемым для перевозки наркотиков.

Минтранс РФ сообщил, что сегодня около 15 часов по московскому времени военнослужащие США в открытом море высадились на судно "Маринера". Минтранс также подчеркнул, что в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств. 24 декабря 2025 года судно " Маринера" получило временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ, выданное на основании российского законодательства и норм международного права.