На поддержку турбизнеса Запорожской области выделили 229 млн рублей за три года

В 2025 году регион посетили 150 тыс. туристов

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Порядка 229 млн рублей было выделено за три года в составе РФ на поддержку туристического бизнеса в Запорожской области. Об этом сообщили в минтуризма региона.

"Запорожская область имеет огромный туристический потенциал, который долгое время не использовался в полной мере из-за халатного отношения прошлой власти. 2025 год показал долгожданный скачок в туристической сфере нашего перспективного региона. Всего за три года в составе России на поддержку туристического бизнеса Запорожской области было выделено почти 229 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В запорожском минтуризма отметили, что на курортах региона отдыхают жители не только Донбасса и Новороссии, но и других субъектов РФ. Так, второй год организуются туры выходного дня на Бердянскую косу в Азовском море. В 2025 году в них приняли участие 175 жителей Белгорода, Ростова-на-Дону и Таганрога. Одна из круглогодичных баз отдыха, построенная в 2024 году при финансовой поддержке государства, приняла 580 гостей, добавили в ведомстве.

Всего в 2025 году Запорожскую область посетили 150 тыс. туристов, что на 50% больше, чем в 2024 году.