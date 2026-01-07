США планируют модернизировать нефтяную отрасль и электросети Венесуэлы

Отдельное внимание будет уделено восстановлению электроэнергетической системы страны, которую в американском Минэнерго назвали "ветхой и хрупкой"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Министерство энергетики США объявило о масштабном плане по восстановлению энергетической инфраструктуры Венесуэлы. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

Для немедленной остановки многолетнего падения добычи и обеспечения краткосрочного роста США санкционируют импорт специализированного нефтепромыслового оборудования, запчастей и услуг. Этот процесс предполагает привлечение американских и международных партнеров, которые предоставят необходимые технологии, экспертные знания и инвестиции.

Особое внимание будет уделено восстановлению электроэнергетической системы страны, которую в Минэнерго США назвали "ветхой и хрупкой". По данным ведомства, производство электроэнергии в Венесуэле упало более чем на 30%.