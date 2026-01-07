Белый дом: доходы от продажи нефти Венесуэлы будут поступать на счета США
ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Все средства от продажи венесуэльской нефти будут поступать на контролируемые США счета. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
"Все доходы от венесуэльской нефти и нефтепродуктов будут сначала поступать на контролируемые США счета в международно признанных банках для того, чтобы гарантировать законность и честность итогового распределения доходов", - сказала она.