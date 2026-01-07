В Запорожской области 73 отеля зарегистрировали в системе классификации

Все средства размещения должны были пройти самооценку в 2025 году, это обязательное условие для легальной работы

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Информацию в систему классификации мест размещения за 2025 год в Запорожской области внесли о 73 отелях и базах отдыха. Об этом сообщили в региональном Минтуризма.

"Отельер самостоятельно вносит информацию об объекте в систему "Гостеприимство", после проверки данные вносятся в Единый реестр объектов классификации в сфере туриндустрии. С июня 2025 года министерство контролирует соответствие данных в реестре реальному положению дел в Запорожской области. В настоящее время в реестре зарегистрированы 73 средства размещения", - говорится в сообщении.

С 1 января 2025 года в России введена системы классификации средств размещения. Самооценка является первым этапом. Отели, не сделавшие этого, помечаются в реестре как приостановившие деятельность. Это делает невозможным их бронирование через крупнейшие туристические агрегаторы и онлайн-платформы. Кроме того, контролирующие органы могут оштрафовать нарушителей. Второй этап классификации - для отелей, которые претендуют на присвоение категории (от одной до пяти звезд) - не является обязательным.

В конце августа 2025 года в пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщали, что две трети отелей в РФ прошли самооценку в новой системе классификации. В числе лидеров была отмечена Запорожская область, где на тот период работу выполнили 91% средств размещения.