США будут избирательно приостанавливать санкции против Венесуэлы

Это будет делаться для того, чтобы обеспечить возможность транспортировки и продажи венесуэльской сырой нефти и нефтепродуктов на мировые рынки, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Администрация США планирует в избирательном порядке отменять действие введенных ранее санкций в отношении Венесуэлы для осуществления сделок по продаже ее нефти и нефтепродуктов. Об этом в среду на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"США выборочно отменяют санкции, чтобы обеспечить возможность транспортировки и продажи венесуэльской сырой нефти и нефтепродуктов на мировые рынки", - указала она.