Госкомпания Венесуэлы PDVSA подтвердила переговоры о продаже нефти США

Переговоры носят строго коммерческий характер, отметили в корпорации

КАРАКАС, 7 января. /ТАСС/. Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA подтвердила, что ведет переговоры с Соединенными Штатами о продаже объемов нефти. Об этом сообщается в опубликованном заявлении госкомпании.

"PDVSA сообщает, что в настоящее время ведет переговоры с Соединенными Штатами о продаже объемов нефти в рамках торговых отношений, существующих между двумя странами", - говорится в заявлении компании.

В PDVSA отметили, что переговоры носят строго коммерческий характер и осуществляются по "схемам, аналогичным действующим соглашениям с международными компаниями, включая Chevron, с соблюдением принципов законности, прозрачности и взаимной выгоды".