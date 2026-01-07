Трамп: военный бюджет США в 2027 году нужно увеличить до $1,5 трлн

Американский лидер выразил уверенность, что этого показателя будет легко достичь

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп заявил, что военный бюджет США на 2027 год необходимо увеличить в полтора раза, до $1,5 трлн.

"Если бы не огромные суммы, получаемые через таможенные пошлины от других стран, многие из которых в прошлом "обдирали" Соединенные Штаты на невиданном ранее уровне, я бы остановился на цифре $1 трлн. Но благодаря тарифам и огромным доходам, которые они приносят, генерируются значительные суммы, что было бы немыслимо в прошлом (особенно всего год назад, во время администрации сонного Джо Байдена, худшего президента в истории нашей страны), поэтому мы можем легко достичь цифры $1,5 трлн, имея возможность создавать беспрецедентную военную мощь и одновременно погашать долг и выплачивать значительные дивиденды патриотам нашей страны со средними доходами", - написал он в Truth Social.