Вэнс назвал условие для разрешения Венесуэле продавать нефть

США позволят республике торговать энергоресурсом, если она будет действовать в интересах Вашингтона, заявил американский вице-президент

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Вашингтон разрешит Каракасу продавать нефть, если венесуэльские власти будут служить национальным интересам США. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Мы контролируем энергетические ресурсы, и мы говорим режиму [в Венесуэле]: "Вам позволено продавать нефть при условии, что вы служите национальным интересам Америки. Вам не позволяется продавать ее, если вы не можете служить национальным интересам Америки", - сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.