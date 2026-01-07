В РФ подготовят предложения по добыче медуз в Азовском море

Доклад в кабмин по итогам проработки этого вопроса представят Минобрнауки и Росрыболовство

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Правительство к 2030 году ждет предложения по добыче медуз в Азовском море и их дальнейшей переработке. Такой пункт содержится в стратегии развития Приазовья, с которой ознакомился ТАСС.

Доклад в кабмин по итогам проработки этого вопроса должны представить Минобрнауки и Росрыболовство, отмечается в документе.

Как указано в стратегии, "высокая соленость, температура воды и ее более ранний прогрев в весенний период резко увеличивают эффективность развития в Азовском море всех видов желетелого планктона (медузы, гребневики и некоторые другие организмы - прим. ТАСС)".

Азовские медузы

Ранее сообщалось, что в 2024 году из-за малого поступления пресной воды соленость Азовского моря превысила отметку в 15%, тогда как еще в 2006 году она составляла 9,3%. В результате значительно увеличилась популяция медуз, которые негативно влияют на развитие рыболовства и туризма в регионах Приазовья. Они снижают запасы рыбы, а также мешают рыболовецким судам, забивая собой сети и орудия лова. Кроме того, медузы заполняют прибрежную линию моря у пляжей и мешают отдыхать туристам.

В Азово-Черноморском бассейне обитают преимущественно два вида медуз: аурелия и корнерот. Они безопасны, вызывают лишь легкие ожоги, похожие на крапиву. Медузы не являются коренными обитателями Азовского моря, а мигрируют из Черного моря через Керченский пролив весной и ранним летом. Активному размножению способствует повышение температуры воды (выше +25 градусов) и рост солености.

Идеи ученых

Ранее ученые предлагали разные способы промышленной переработки медуз. В частности, исследователи из АзНИИРХ (Азово-Черноморского филиала ВНИРО) предлагали перерабатывать медуз в продукты питания (салаты, мармелад, крекеры, снеки), биологически активные добавки и коллаген для медицины и косметики. Их предлагали мариновать, засаливать и высушивать.

Ученые из ДГТУ в Ростовской области предлагали добавлять медуз в бетон в качестве клейковины. В том же вузе исследователи в августе 2025 года получили грант на создание и изучение гидрогеля, полученного на основе коллагена, выделенного из медуз Азовского моря. По их мнению, с его помощью станет возможно лечить черепно-мозговые травмы.