Эксперт Корнеев: цены на такси в 2026 году вырастут на 15-18%

Понижение ключевой ставки может повлиять на сокращение затрат таксистов на оказание услуг, но только в 2027 году, считает председатель союза "Цифровой мир"

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Рост цен на такси в РФ в 2026 году продолжится, в течение года они могут увеличиться на 15-18%. Такой прогноз озвучил ТАСС председатель союза "Цифровой мир" Валерий Корнеев.

"В 2026 году опять намечается тренд на повышение среднего чека на поездку в такси еще на 15-18%", - сказал он.

"Ожидающееся снижение ставки ЦБ в течение 2026 года до 10-12%, а может быть, и еще ниже, возможно, и повлияет на снижение затрат таксистов на оказание услуг, но уже в следующем 2027 году", - добавил Корнеев.