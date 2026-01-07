Минтранс анонсировал полномасштабную стройку на всей трассе ВСМ в 2026 году

Основные усилия направят на завершение работ, ведущихся на этом этапе на пилотном участке от Зеленограда до Твери, указал министр транспорта Андрей Никитин

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС

Москва, 8 января. /ТАСС/. Полномасштабные строительные работы на всем протяжении высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург развернутся в 2026 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"В 2026 году запланирован разворот полномасштабных строительных работ на всем протяжении трассы ВСМ Москва - Санкт-Петербург", - сказал он.

Никитин уточнил, что основные усилия направят на завершение работ, ведущихся на данном этапе на пилотном участке от Зеленограда до Твери, где будет проводиться тестирование новейшего отечественного высокоскоростного подвижного состава.

Реализация проекта строительства первой в РФ ВСМ Москва - Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

Железная дорога протяженностью около 700 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию - на 2028 год.