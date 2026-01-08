В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Геленджика, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Геленджик. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 08:30 до 20:00 мск", - говорится в сообщении.