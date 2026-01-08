В 2025 году через "Госуслуги" подано более 6 млн заявлений на регистрацию машин

Ежедневно создается более 2,5 тыс. водительских чатов в приложении "Госуслуги авто", сообщили в Минцифры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Свыше 6 млн заявлений на регистрацию автомобиля в ГИБДД было подано на портале "Госуслуги" в 2025 году, сообщили ТАСС в Минцифры.

"Более 6 млн заявлений на регистрацию автомобиля в ГИБДД было подано на "Госуслугах" в 2025 году", - рассказали в пресс-службе министерства.

Также, как рассказали в министерстве, ежедневно создается более 2,5 тыс. водительских чатов в приложении "Госуслуги авто", а всего их уже более 800 тыс.