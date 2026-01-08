ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии снижается

К 07:10 мск он находился на отметке в 722,89 пункта
МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,78% и находился на уровне 2 723,97 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на отметке в 722,89 пункта (минус 0,81%).

Московская биржа 27 января 2025 года возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках. 

