В России восстановят часть закрытых маршрутов общественного транспорта

В том числе изменения коснутся железнодорожного транспорта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Власти РФ планируют восстановить закрытые ранее маршруты общественного транспорта, включая железнодорожный, из городов федерального значения. Такой пункт содержится в утвержденном правительством плане, с которым ознакомился ТАСС.

При необходимости мера коснется и иных субъектов РФ.

Мера направлена на обеспечение транспортной доступности и позволит россиянам добираться до объектов социальной инфраструктуры и досуга. Срок исполнения - до 2023 года. Минтранс РФ и власти регионов должны будут предоставить отчет в Министерство труда РФ.