В России восстановят часть закрытых маршрутов общественного транспорта
Редакция сайта ТАСС
07:07
МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Власти РФ планируют восстановить закрытые ранее маршруты общественного транспорта, включая железнодорожный, из городов федерального значения. Такой пункт содержится в утвержденном правительством плане, с которым ознакомился ТАСС.
При необходимости мера коснется и иных субъектов РФ.
Мера направлена на обеспечение транспортной доступности и позволит россиянам добираться до объектов социальной инфраструктуры и досуга. Срок исполнения - до 2023 года. Минтранс РФ и власти регионов должны будут предоставить отчет в Министерство труда РФ.