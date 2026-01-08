ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В России восстановят часть закрытых маршрутов общественного транспорта

В том числе изменения коснутся железнодорожного транспорта
07:07

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Власти РФ планируют восстановить закрытые ранее маршруты общественного транспорта, включая железнодорожный, из городов федерального значения. Такой пункт содержится в утвержденном правительством плане, с которым ознакомился ТАСС.

При необходимости мера коснется и иных субъектов РФ.

Мера направлена на обеспечение транспортной доступности и позволит россиянам добираться до объектов социальной инфраструктуры и досуга. Срок исполнения - до 2023 года. Минтранс РФ и власти регионов должны будут предоставить отчет в Министерство труда РФ. 

