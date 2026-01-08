В Днепропетровской и Запорожской областях большинство потребителей обесточены

Свыше 1 млн абонентов остаются без тепла и водоснабжения

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Большинство потребителей в Днепропетровской области и на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области на юго-востоке Украины было обесточено. Свыше 1 млн абонентов в Днепропетровской области остаются без тепла и водоснабжения.

Как сообщила в своем Telegram-канале компания "Укрэнерго", "большинство потребителей в Днепропетровской и Запорожской областях, включая областные центры, осталось без электроэнергии". Специалисты работают над восстановлением критически важной инфраструктуры.

По словам украинского вице-премьера - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, в Днепропетровской области без тепла и водоснабжения остаются более 1 млн абонентов.

"В Днепропетровской области продолжают ремонтные работы, чтобы вернуть тепло и водоснабжение более чем миллиону абонентов. <...> Левый берег Днепра - с водой с пониженным давлением. Объекты социальной и критической инфраструктуры находятся на резервном питании", - написал он в своем Telegram-канале.

В Запорожской области электроснабжение стратегической инфраструктуры возобновлено. Движение поездов осуществляется в обычном режиме. Все составы в обесточенных Днепропетровске и регионе продолжают курсировать на теплотяге. Вокзалы также работают за счет генераторов.

Как сообщило агентство Укринформ, в ночь на 8 января в Днепропетровске произошли взрывы. 7 января вечером в городе отключились свет, водоснабжение, отопление, мобильная связь и интернет. Была прекращена работа местного метрополитена.