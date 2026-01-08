Директор ЗАЭС: есть расчетные цифры нагрева температуры до опасной при блэкауте

Полный блэкаут грозит расплавлением ядерного топлива и выбросом радиации во внешнюю среду, пояснил Юрий Черничук

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 8 января. /ТАСС/. Специалисты Запорожской АЭС рассчитали, сколько времени пройдет прежде, чем ядерное топливо в реакторах нагреется до опасной температуры в случае полного отсутствия внешнего и внутреннего энергоснабжения станции, и, как следствие, неработающей системы охлаждения. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"Существуют расчетные цифры, которые говорят, сколько времени есть. Но я не буду их называть, потому что после попадания в СМИ при любом событии противная сторона сразу начнет публичный отсчет этого времени", - сказал Черничук.

Осенью 2025 года ЗАЭС находилась беспрецедентный в истории атомных станций 30-дневный срок без внешнего энергоснабжения из-за повреждения обеих питающих ее ЛЭП огневым воздействием ВСУ. Весь этот период станцию обеспечивали электричеством 20 ее штатных дизель-генераторов. Ранее Черничук сообщил ТАСС, что на ЗАЭС есть еще и другие, аварийные генераторы на случай выхода из строя основных. Однако, теоретически существует вероятность и их отключения в случае ударов ВСУ.

Полный блэкаут, пояснил директор ЗАЭС, грозит расплавлением ядерного топлива и выбросом радиации во внешнюю среду. Однако, ЗАЭС находится в более безопасном положении, чем АЭС "Фукусима-1", где произошла подобная катастрофа, благодаря охлажденным уже три года энергоблокам. По его словам, на ЗАЭС они не выделяют такого большого количества тепла, поэтому период нагревания топлива до температур, при которых возможно его повреждение, будет более длительным.