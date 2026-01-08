В РФ проработают сокращение сроков реализации проектов на водных путях

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил рассмотреть вопрос сокращения сроков реализации инфраструктурных проектов на внутренних водных путях. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Минтранс, Минсельхоз и Минстрой должны к 18 мая подготовить предложения по сокращению сроков реализации инфраструктурных проектов на внутренних водных путях для создания дополнительных каналов вывоза агропромышленной продукции", - отмечается в сообщении. Также по итогам стратегической сессии о развитии агропромышленного сектора указанным ведомствам поручено рассмотреть вопрос формирования дифференцированных железнодорожных тарифов для перевозки продукции АПК, которые учитывают актуальные объемные показатели производства.

Кроме этого, Минсельхоз и Минфин при участии Российского экспортного центра (РЭЦ) представят инициативы по продвижению отечественной технологической продукции АПК на зарубежные рынки. Отдельно ряду министерств совместно с РЭЦ поручено направить в кабмин предложения по мерам для продвижения российской продукции АПК на зарубежных электронных торговых площадках.

Поручение в области развития агропродовольственного экспорта дано Минсельхозу. Ведомство "не позднее 27 января должно направить в правительство доклад о состоянии и достаточности мер, направленных на обеспечение взаимодействия с дружественными странами в части развития агропродовольственного экспорта", уточняется в сообщении.