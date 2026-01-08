Мишустин поручил рассмотреть увеличение финансирования подготовки специалистов АПК

Задачу выполнят Минобрнауки и Минсельхоз совместно с Минфином

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Ряд министерств проработает вопрос увеличения нормативов бюджетного финансирования подготовки специалистов в сфере АПК. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии о развитии агропромышленного сектора, сообщает пресс-служба кабмина.

"Минобрнауки и Минсельхоз совместно с Минфином должны проработать вопрос увеличения нормативов бюджетного финансирования подготовки отраслевых специалистов по ветеринарии, зоотехнии, агроинженерии и биотехнологиям", - отмечается в сообщении. Срок исполнения поручения - 22 апреля.

Также указанные ведомства совместно с Рособрнадзором изучат необходимость установления особых требований к реализации программ высшего образования в сфере сельского хозяйства. Анализом мер повышения производительности труда в сельском хозяйстве и оценкой их достаточности для достижения целевых темпов роста займется Минсельхоз совместно с Минэкономразвития и центром компетенций в сфере производительности труда.

Кроме того, по итогам сессии поручено "проработать вопрос участия получателей гранта "Агропрофи" в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на ремонт общежитий в рамках государственной программы "Развитие образования". Вопрос должен быть проработан до 22 апреля.