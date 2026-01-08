На пути в Крым и из него задерживаются шесть поездов

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Шесть поездов "Таврия" задерживаются до шести часов в Крым и из него. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика "Гранд сервис экспресс".

"В Крым: №092М Москва - Севастополь, отправлением 6 января, задерживается на 30 минут. Из Крыма: №328С Симферополь - Кисловодск, отправлением 7 января, задерживается на 5,5 часа, №078С Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 7 января, задерживается на 6 часов, №092С Севастополь - Москва, отправлением 7 января, задерживается на 6 часов, №098С Симферополь - Москва, отправлением 8 января, задерживается на 4 часа, №076С Симферополь - Омск, отправлением 8 января, задерживается на 4 часа", - говорится в сообщении.

Перевозчик уточнил, что пассажиров задерживающихся более четырех часов поездов обеспечивают питанием и водой.