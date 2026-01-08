В Кривом Роге обесточены почти 30 тыс. абонентов

Глава городской военной администрации Александр Вилкул назвал ситуацию со светом сложной

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Почти 30 тыс. абонентов в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины были обесточены. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Сейчас аварийные отключения действуют у 29 360 абонентов", - сообщил он.

"Очень сложная" ситуация со светом в Ингулецком, части Металлургического и части Долгинцевского районов, добавил Вилкул.

Большинство потребителей в Днепропетровской области и на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области на юго-востоке Украины в ночь на четверг были обесточены. Свыше 1 млн абонентов в Днепропетровской области остаются без тепла и водоснабжения, сообщал украинский вице-премьер - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.