В Якутии реконструкцию Хандыгской нефтебазы завершат к 2027 году

Проект направлен на повышение безопасности и надежности топливообеспечения в одном из ключевых районов республики

ЯКУТСК, 8 января. /ТАСС/. Масштабную реконструкцию Хандыгской нефтебазы в Томпонском районе в Якутии планируют завершить до конца 2027 года. Об этом сообщает Министерство по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия).

"В рамках федеральной программы "Дальневосточная концессия" АО "Саханефтегазсбыт", курируемое Министерством по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия), приступит к комплексной реконструкции Хандыгской нефтебазы в Томпонском районе. Работы планируется завершить до конца 2027 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что проект направлен на повышение безопасности и надежности топливообеспечения в одном из ключевых районов республики.

Как отмечает генеральный директор "Саханефтегазсбыт" Виктор Лебедев, в проекте несколько ключевых целей. Одна из них - повышение экологической безопасности. "Модернизация инфраструктуры - это современные технологии и материалы, сводящие к минимуму риски для окружающей среды. Для нас это главный приоритет", - сказал он.

Еще одна цель заключается в обеспечении устойчивости и надежности. "Увеличение объема резервуарного парка до 94,7 тыс. куб. м и улучшение производительности - это гарантия стабильного обеспечения нефтепродуктами удаленных территорий, особенно в периоды сложных климатических условий"- отметил Лебедев.

По его словам, создание безопасных условий труда также является целью проекта. "Кардинальное обновление базы создаст для сотрудников современные, технологичные и, что крайне важно, безопасные рабочие места", - указал он.