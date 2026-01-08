В аэропорту Калининграда задерживаются около 30 авиарейсов

Это случилось из-за тумана

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 8 января. /ТАСС/. Почти 30 авиарейсов задерживаются на прилет и вылет в калининградском международном аэропорту Храброво из-за сильного тумана, сообщили в аэропорту.

"В расписании аэропорта Калининград (Храброво) в связи с неблагоприятными погодными условиями - переохлажденным туманом - в расписании вылетов и прилетов произошли корректировки", - говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло, на прилет в Калининград задерживаются 17 авиарейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Иваново, Череповца. На вылет задерживаются 12 пассажирских лайнеров по тем же, в основном, направлениям. Еще один рейс - из Москвы (Шереметьево) - на сегодня отменен.

Анализ показывает, что рейсы задерживаются от 15 минут до более 3 часов.

Дирекция аэропорта просит пассажиров заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств. И напоминает, что при задержках рейсов пассажиры обеспечиваются услугами согласно Федеральным авиационным правилам.