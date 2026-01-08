В Днепропетровской области Украины без света остаются около 800 тыс. абонентов

Энергия частично подается на объекты критической инфраструктуры

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Порядка 800 тысяч абонентов остаются без света в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил на брифинге представитель Минэнерго страны.

"Утром в Днепропетровской области без электроснабжения остаются около 800 тыс. абонентов", - сказал он.

По словам представителя ведомства, энергия частично подается на объекты критической инфраструктуры.

Ранее в четверг украинский вице-премьер - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба проинформировал, что в Днепропетровской области без тепла и водоснабжения остаются более 1 млн абонентов.

Как сообщило агентство Укринформ, в ночь на 8 января в Днепропетровске прогремели взрывы. В среду вечером в городе отключились свет, водоснабжение, отопление, мобильная связь и интернет. Была прекращена работа местного метрополитена.