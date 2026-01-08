Акции на Гонконгской бирже снижаются второй день подряд

На фондовый рынок влияет геополитическая неопределенность, связанная с атакой США на Венесуэлу, а также с решением Китая ужесточить санкции в отношении Японии, запретив экспорт товаров двойного назначения, считают биржевые брокеры

ГОНКОНГ, 8 января. /ТАСС/. Ключевой индекс Гонконгской биржи Hang Seng снизился к окончанию торгов на 1,17% (на 309,64 пункта), до отметки 26 149,31. Как отмечает биржа, падение этого индекса происходит второй день подряд.

Другие биржевые индексы также демонстрируют снижение. Hang Seng China Enterprises, который отражает общую эффективность ценных бумаг материкового Китая, котирующихся в Гонконге, опустился на 99,41 пункта (минус 1,09%), до 9 039,34. Снизился также индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний. Он опустился на 1,05% (на 60,18 пункта), до 5 678,34 пункта.

По мнению биржевых брокеров, на фондовый рынок влияет геополитическая неопределенность, связанная с атакой США на Венесуэлу, а также с решением Китая ужесточить санкции в отношении Японии, запретив экспорт товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях.