На ЗАЭС сообщили, что импортозамещение иностранного оборудования идет по плану

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 8 января. /ТАСС/. Процесс импортозамещения установленного на Запорожской АЭС в украинский период иностранного оборудования начался давно и идет по плану. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"В плане оборудования иностранного производства - переход на продукцию отечественного производителя тоже идет, то, что необходимо менять, мы меняем. Процесс импортозамещения начался давно и идет постоянно", - сказал Черничук.

Он пояснил, что на ЗАЭС в рамках выполнения плана по потенциальному переводу станции в режим генерации также готовят персонал, занимаются продлением срока эксплуатации, лицензированием и модернизацией различного оборудования. По его словам, "ведется очень большая работа по подготовке к обеспечению станции водой, по линиям выдачи мощности".

"Одна из основных задач - это поддержание станции в безопасном, технически исправном состоянии. На сегодняшний день она выполняется. За это я могу ручаться", - подчеркнул директор ЗАЭС.

Сейчас все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию. В 2025 году глава Росатома Алексей Лихачев сообщал, что подготовлен комплексный план по поэтапному вводу ЗАЭС в эксплуатацию. Однако, он может быть реализован только при снятии военных угроз со стороны Украины.