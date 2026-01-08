В Кавказ.РФ заявили об исполнении всех обязательств резидентами курортов СКФО

Часто реализация объектов резидентами может задерживаться из-за сложностей, связанных с природными условиями, сообщил исполнительный директор института развития "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Работа с резидентами особых экономических зон на курортах Северного Кавказа ведется постоянно и планово, как с крупными инвесторами, так и с представителями малого бизнеса. Все резиденты выполняют свои обязательства, сообщил ТАСС исполнительный директор института развития "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.

20 ноября Счетная палата опубликовала отчет по итогам оценки эффективности бюджетных расходов на создание объектов ЖКХ, культуры и туризма в регионах Северного Кавказа. Аудиторы отметили недостаточную эффективность работы с резидентами ОЭЗ на курортах. В Минэкономразвития РФ ТАСС сообщили, что выводы контрольного мероприятия были изучены, а для резидентов ОЭЗ Северного Кавказа будет рассмотрено введение дополнительных мер ответственности.

"У нас постоянное взаимодействие с резидентами вне зависимости от курорта - "Эльбрус", "Мамисон", "Ведучи", Каспийского кластера. И это постоянное взаимодействие приносит свои плоды. Конечно, у нас и <…> новые резиденты, крупные, которых мы привлекли, они сейчас находятся <…> на стадии проектирования, и в 2026 году мы ожидаем, что они начнут активную фазу строительства. <…> Поэтому здесь у нас все в графиках, все по плану. <…> Есть отдельная категория резидентов - это малый бизнес местный, который начинает "в белую" работать и за счет этого интегрируется в общую инфраструктуру курортов. Они тоже стали резидентами, с ними тоже работа ведется, и они выполняют свои обязательства", - сказал он.

Тимижев подчеркнул, что часто реализация объектов резидентами может задерживаться из-за сложностей, связанных с природными условиями. "Многие могут сказать: "Вот резиденты отобраны два года назад, ничего не видно, ничего не удалось". Поверьте мне, любой объект, инфраструктура, которая создается в горных условиях, очень тяжело проектируется с учетом этих условий - лавинозащитные сооружения, влияние экологического контроля, обязательно нужно проходить экологическую экспертизу, более того - Главгосэкспертизу. Это занимает достаточно времени и, только решив все эти вопросы, уже может инвестор выходить на площадку", - добавил он.