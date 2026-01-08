На пути из Крыма задерживаются пять поездов

Поезд Симферополь - Кисловодск задерживается на пять часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Пять поездов "Таврия" задерживаются до шести часов сообщением из Крыма. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика "Гранд сервис экспресс".

"Из Крыма: №328С Симферополь - Кисловодск, отправлением 7 января, задерживается на 5 часов, №078С Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 7 января, задерживается на 5,5 часа, №092С Севастополь - Москва, отправлением 7 января, задерживается на 6 часов, №098С Симферополь - Москва, отправлением 8 января, задерживается на 3 часа, №076С Симферополь - Омск, отправлением 8 января, задерживается на 2,5 часа", - говорится в сообщении.

По данным перевозчика на 10:00 мск, также наблюдалась задержка поезда, который следовал в Севастополь из Москвы. В настоящее время задержки наблюдаются только на пути из Крыма.