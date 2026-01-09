Эксперт Свириденко оценил Гренландию в $1 трлн

США вряд ли предложат Дании за остров больше $70 млрд, считает исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Стоимость Гренландии с учетом природных ресурсов может быть оценена в $1 трлн, однако США вряд ли предложат Дании за остров больше $70 млрд. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с американским законодателям назвал покупку Гренландии приоритетным вариантом установления страной контроля над островом.

Свириденко напомнил, что предложение о покупке острова за $100 млн уже выдвигал в 1946 году американский президент Гарри Трумэн. По его словам, это мало, так как сейчас природные ресурсы острова оцениваются в $4 трлн без учета дорогостоящей разработки. "Поэтому реальная цена Гренландии - больше $1 трлн", - указал он, отметив, что США вряд ли захотят платить такую сумму.

Собеседник агентства считает, что в вопросе Гренландии "в ход может пойти самый простой "отжим". США могли бы предложить Дании $60-70 млрд, но это скорее политический вопрос, чем денежный, указал Свириденко.

Эксперт отметил, что у силового захвата Гренландии есть противники не только в Европе, но и в США. По его мнению, стороны будут настаивать на инвестиционной схеме с делением доходов между Соединенными Штатами и Евросоюзом. "Если речь пойдет о сделке, вряд ли об одноразовой сумме. Скорее договор на 50 лет с распределением миллиардных потенциальных доходов", - подчеркнул эксперт.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Гренландия для США имеет критически важное значение с точки зрения инфраструктуры противоракетной обороны.