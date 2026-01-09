В РФ с 9 января начнут штрафовать за тонировку на временно ввезенных автомобилях

Штраф составит 500 рублей

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Штраф в размере 500 рублей ждет водителей с 9 января за нарушение правил тонировки на временно ввезенных в Россию автомобилях. Это следует из соответствующего закона.

Так, изменения внесены в статью 12.5 Кодекса об административных правонарушениях. Часть 3.1 в ней устанавливает, что слишком сильная тонировка стекол автомобиля наказывается штрафом в 500 рублей. Ранее требования к светопропусканию должны были соответствовать техническому регламенту Таможенного союза, принятому в 2011 году.

Теперь, согласно нововведениям, будут применяться требования другого документа - Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.

При этом, согласно нововведениям, привлекать к ответственности за ненадлежащую тонировку теперь смогут водителей с документами, подтверждающими "помещение транспортного средства под таможенный режим на срок не более шести месяцев". Речь идет о машинах, которые для личного пользования могут ввозиться из-за рубежа на короткий срок без регистрации в ГИБДД. Требования к светопропусканию стекол остались без изменений - не менее 70% света для обычных автомобилей.