В 2025 году бизнес почти во всех регионах предостерегли от роста цен на лекарства

В Генпрокуратуре также ссообщили, что восполнен минимальный ассортимент препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российские прокуроры в 2025 году практически во всех регионах страны внесли предостережения предпринимателям от необоснованного повышения цен на лекарства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России, отвечая на запрос агентства.

"Практически в каждом регионе страны субъекты предпринимательства предостережены о недопустимости нарушений законодательства, связанных с неправомерным завышением стоимости медикаментов и ограничением свободного оборота лекарств", - сообщили в надзорном ведомстве.

В некоторых регионах (Кабардино-Балкарская и Чеченская республики, Ставропольский край, Ленинградская, Оренбургская, Сахалинская, Смоленская, Томская области, Санкт-Петербург и др.) пресечены факты нарушения фармацевтическими организациями порядка ценообразования на лекарства . "В Тюменской области розничная надбавка частной аптеки на противовоспалительный препарат "Диклофенак" превышала 446% при предельном размере 30%. По представлению прокурора нарушения устранены", - отметили в Генпрокуратуре.

Ассортимент аптек

"По требованиям прокуроров в аптеках восполнен минимальный ассортимент лекарств, необходимых для оказания медицинской помощи", - добавили в надзорном ведомстве. Так, по представлению прокуратуры Владимирской области проведены закупки и поставки медикаментов в аптечную сеть. В Ингушетии потребовалось вмешательство прокуратуры в связи с уклонением регионального Минздрава от исполнения полномочий по контролю за ценами на жизненно необходимые и важнейшие препараты.

По материалам проверки прокуратуры Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту нарушения работниками ГАУЗ "Челябинский областной центр онкологии и ядерной медицины" условий хранения закупленных препаратов стоимостью более 18 млн рублей, повлекшего их списание.

В Ивановской области выявлены факты осуществления региональным департаментом здравоохранения закупок лекарственных препаратов в объеме, значительно превышающем реальную потребность для лечения пациентов, что повлекло их невостребованность и последующее списание в связи с истечением срока годности. Действия должностных лиц повлекли ущерб в размере 3,5 млн рублей. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как подчеркнули в Генпрокуратуре, "по поручению генпрокурора России Александра Гуцана прокурорами на постоянной основе реализуются мероприятия, направленные на защиту прав граждан на доступность лекарств и товаров широкого потребления".