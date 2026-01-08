Ирак передал управление операциями на "Западной Курне - 2" местной компании

Доля в управлении нефтяным месторождением принадлежит российской компании "Лукойл"

Западная Курна - 2 © REUTERS/ Essam Al-Sudani

РАБАТ, 8 января. /ТАСС/. Правительство Ирака передало местной компании Basra Oil Company право на проведение операций на крупном нефтяном месторождении "Западная Курна - 2", долю в управлении которым имеет российская компания "Лукойл". Об этом говорится в сообщении пресс-службы иракского премьер-министра Мухаммеда ас-Судани.

"Кабинет министров [Ирака] одобрил передачу компании Basra Oil Company управления нефтедобывающими операциями на месторождении "Западная Курна - 2", - говорится в релизе. В нем указывается, что передача прав по управлению происходит "в соответствии с положениями Договора об оказании услуг и развитии".

1 декабря Министерство нефти Ирака пригласило ряд американских компаний принять участие в тендере на право управления месторождением "Западная Курна - 2". Список этих компаний не раскрывался. В середине ноября агентство Bloomberg сообщало, что долю "Лукойла" компании в Ираке собираются приобрести американские компании Chevron и ExxonMobil.

В октябре США и Великобритания включили компанию "Лукойл" в свои санкционные списки, после чего она сообщила, что намерена продать свои международные активы. 14 ноября представители "Лукойла" заявили, что компания ведет переговоры о продаже зарубежных активов с несколькими потенциальными покупателями и сообщит о сделке после достижения финальных договоренностей и получения необходимых разрешений.

17 ноября ас-Судани провел в Багдаде встречу с основателем "Лукойл" Вагитом Алекперовым. Тогда пресс-служба иракского премьера указала, что переговоры были посвящены "поиску решений и [определению] механизмов для сохранения стабильной нефтедобычи на фоне введения Министерством финансов США санкций в отношении компании". Иракская сторона, подчеркнули в офисе ас-Судани, заинтересована в "сохранении неизменного уровня добычи" и стабилизации мировых нефтяных рынков.