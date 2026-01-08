"Газпром": Европа рекордно отбирает газ из хранилищ

Такие показатели связаны в первую очередь с холодной погодой, установившейся в регионе, отметили в холдинге

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Европейские страны рекордными темпами отбирают газ из своих подземных хранилищ (ПХГ) на фоне холодной погоды в регионе, говорится в сообщении "Газпрома".

"Европа опять устанавливает максимумы отбора газа из подземных хранилищ. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 5 и 6 января из европейских ПХГ отобраны максимальные для этих дней суточные объемы газа за всю историю наблюдений", - сказано в сообщении.

Такие показатели связаны в первую очередь с холодной погодой, установившейся в регионе, отметили в холдинге.

Ранее этой зимой были зафиксированы максимальные суточные отборы газа для 24, 25, 26 и 31 декабря.

"В целом в ПХГ Европы объем запасов газа опустился ниже 60 млрд куб. м. По данным GIE, на 6 января в них осталось 58,9 млрд куб. м газа. Это 58,1% от объема хранилищ и на 11,8 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня", - добавили в "Газпроме".