Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Курс юаня вырос до 11,32 рубля

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в четверг снизился на 0,97%, до 2 718,62 пункта, долларовый индекс РТС снизился также на 0,97% - до 1 094,8 пункта. Курс юаня вырос на 0,05 копейки, до 11,315 рубля.

"Индекс Мосбиржи провел слабую торговую сессию, опускаясь к зоне поддержки над 2700 п. Основная причина ухудшения настроений - геополитические новости. Накануне стало известно о том, что США захватили нефтяной танкер, следовавший под российским флагом", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии находились акции ПАО "Россети" (+2,74%), бумаги "Интер РАО" (+0,58%), котировки "Мосэнерго" (+0,32%), акции "ЛСР" (+0,22%), а также бумаги "Алросы" (+0,5%).

В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции "СПБ Биржи" (-3,04%), котировки "Совкомфлота" (-2,25%), бумаги "Абрау Дюрсо" (-2,1%), котировки "ВУШ Холдинга" (-2,09%) и акции девелопера "Самолет" (-2,07%).