В Грузии отзывают сухие смеси Nestlé из-за токсина

Национальное агентство продовольствия призывает жителей республики, в случае, если они уже купили NAN 1 OPTIPRO и NAN 2 OPTIPRO, не использовать их

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 8 января. /ТАСС/. Национальное агентство продовольствия Минсельхоза Грузии приняло решение отозвать несколько партий сухих смесей компании Nestlé из-за возможного наличия в них токсина. Об этом говорится в заявлении агентства.

"Группа Нестле" приняла решение об отзыве определенной продукции детского питания из разных рынков, в том числе и из Грузии, из-за возможного риска выявления токсина Cereulid в сырье, предоставленном внешним поставщиком, несмотря на то, что содержание этого ингредиента является минимальным, и содержание токсина Cereulid в Грузии и в странах Евросоюза не нормировано", - говорится в заявлении.

В частности, по данным агентства продовольствия, из Грузии отзываются сухие смеси NAN 1 OPTIPRO и NAN 2 OPTIPRO.

Национальное агентство продовольствия призывает жителей республики, в случае, если они уже купили указанные смеси, не использовать их. "Указанное вещество не наносит значительного вреда здоровью, а проводимые мероприятия носят лишь превентивный характер", - добавили в ведомстве.

В Национальном агентстве продовольствия отдельно подчеркивают, что другая продукция, изготовленная компанией Nestlé , является безопасной и ее можно употреблять.