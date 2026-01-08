ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения

Рейсы принимают и отправляют по согласованию с соответствующими органами
Редакция сайта ТАСС
22:12
обновлено 22:17

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.

"Аэропорт Пулково. В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе петербургского аэропорта Пулково он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании части рейсов," - говорится в сообщении в канале Росавиации в Max. 

РоссияМосква