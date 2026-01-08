Долю окладов в структуре зарплат медиков сохранили на уровне не ниже 50%

Речь идет как о врачах в федеральных медучреждениях, так и о медработниках в больницах и поликлиниках регионального уровня

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Доля оклада в структуре зарплат медработников в 2026 году должна оставаться не ниже 50%, следует из постановления правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Речь идет как о врачах в федеральных медучреждениях, так и о медработниках в больницах и поликлиниках регионального уровня. Такие же нормативы действовали и в 2025 году, впервые они были утверждены правительством весной 2024 года. Этому предшествовало поручение президента РФ Владимира Путина кабмину о подготовке решения, которое позволит с 1 апреля 2024 года повысить до 50% окладную часть зарплаты медиков.

"Обеспечить для медицинских работников подведомственных медицинских организаций долю выплат по окладам в структуре фондов заработной платы медицинских организаций не ниже 50% без учета компенсационных выплат, сохранив при этом уровень заработной платы медицинских работников не ниже уровня заработной платы предшествующего года с учетом ее повышения в установленном законодательством РФ порядке", - указывается в тексте.

Как отмечается в документе, при оценке оклада выплаты, осуществляемые исходя из расчета среднего заработка, не учитываются. Соответствующая оценка будет осуществляться учредителями медицинских организаций ежеквартально, а также по итогам за календарный год.

Федеральному фонду обязательного медицинского страхования поручено осуществлять ежеквартальный мониторинг решений, связанных с обеспечением соответствующей доли оклада. Результаты мониторинга будут направляться в правительство до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, результаты за год - до 10 февраля, следующего за отчетным годом.