В РФ правоохранители - ветераны боевых действий получили дополнительный отпуск

Продолжительность оплачиваемого отдыха составит 15 календарных дней

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Закон о дополнительном оплачиваемом отпуске для сотрудников правоохранительных органов и силовых структур из числа ветеранов боевых действий вступил в силу с 9 декабря, следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Президент России Владимир Путин подписал закон в конце декабря. В соответствии с введенными изменениями прокуроры, сотрудники следственного комитета, полиции, пожарные, сотрудники уголовно-исполнительной системы, судебные приставы из числа ветеранов боевых действий получают право брать дополнительный отпуск продолжительностью 15 календарных дней с сохранением денежного содержания.

Если указанные лица имеют право также и на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней, то им будет предоставляться только один из отпусков по их выбору.

Согласно утвержденным нормам, в силу данные изменения вступают 9 января, то есть через 10 дней после опубликования соответствующих нормативно-правовых документов. Иной порядок вступления в силу не установлен.