В НБКИ рассказали, на сколько выросла доля отказов по ипотечным кредитам
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Доля отказов по всем розничным кредитам достигла рекордного показателя в ноябре 2025 года. При этом сильнее всего за прошлый год данный показатель вырос в ипотеке - на 17,1 процентных пункта (п. п.), до 69,2% в ноябре, сообщил в интервью ТАСС директор по маркетингу Национального кредитного бюро (НБКИ) Алексей Волков.
"Доля отказов по всем розничным кредитам достигла рекордного за последнее время показателя - 82,6% в ноябре 2025 года. При этом сильнее всего за прошедший год данный показатель вырос в ипотеке - на 17,1 п. п. до 69,2% в ноябре 2025 года (в ноябре 2024 года - 52,1%)", - сказал он.
Как отметил Волков, на втором месте по росту доли отказов оказались POS-кредиты - рост за год на 9,4 п. п. до 89,5%. Доля отказов по автокредитам за прошедший год увеличилась на 6,2 п. п. и составила 82,5%, по потребительским кредитам - на 4,9 п. п. до 76,5%.
Полный текст интервью будет опубликован 12 января в 08:00 по мск.