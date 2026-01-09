Фонд развития промышленности профинансировал больше двух тысяч проектов

Общий объем предоставленных льготных займов превысил 700 млрд рублей, сообщил директор ФРП Роман Петруца

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) профинансировал свыше 2 080 промышленных проектов в 79 регионах России. Общий объем предоставленных с момента запуска фонда льготных займов превысил 700 млрд рублей, сообщил ТАСС директор ФРП Роман Петруца.

"ФРП на сегодняшний день профинансировал свыше 2 080 промышленных проектов в 79 регионах России, а общий объем предоставленных займов превысил 700 млрд рублей. При этом порядка 60% проектов, получивших льготное финансирование фонда, направлены на производство импортозамещающей продукции", - отметил он.

По данным ФРП, в настоящее время по 1 125 проектам открыты новые производства или увеличен выпуск заявленной продукции, при этом клиенты фонда уже погасили обязательства по почти 950 льготным займам.

Фонд развития промышленности создан в 2014 году по инициативе Минпромторга России путем преобразования Российского фонда технологического развития. ФРП предлагает льготные займы по ставкам 3% и 5% годовых сроком до 7 лет на сумму от 5 млн до 2 млрд рублей. Для финансирования региональных проектов и увеличения инвестиционной активности в субъектах Российской Федерации создана сеть региональных фондов развития промышленности.