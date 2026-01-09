ВСС положительно оценил появление маркетплейсов по продаже страховых полисов

Они позволили расширить предложения, сообщил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) положительно оценивает появление маркетплейсов по продаже страховых полисов, поскольку они позволили расширить предложения для тех граждан, которых не охватывали страховые компании.

"Не только розничный ретейл и банки, но и страховые компании столкнулись с активным внедрением маркетплейсов на свою территорию. При этом мы положительно оцениваем появление маркетплейсов, потому что они позволили расширить предложения по страхованию для тех граждан, которых не охватывали страховые компании", - рассказал в интервью ТАСС глава ВСС Евгений Уфимцев.

При этом конкуренция между маркетплейсами и страховыми компаниями действительно существует, но в ВСС не считают ее критичной. "Так как страхование, особенно моторное, - это услуга с различным набором возможных опций и рисков, то вот в этой части конкуренцию страховщикам маркетплейсы составить не могут. Свою функцию по продаже полисов они выполняют, но стратегически мы их не боимся, и при прочих равных, я думаю, это будет нормальный симбиоз на ближайшее время", - подчеркнул Уфимцев.

