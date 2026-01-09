Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии рос на 0,07%

К 07:15 мск показатель находился на отметке 2 724,83 пункта

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,07% и находился на уровне 2 720,54 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.

К 07:15 мск индекс Мосбиржи продолжил рост и находился на отметке 2 724,83 пункта (+0,22%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.