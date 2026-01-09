Русские неваляшки сохраняют высокую популярность во Вьетнаме

Тамбовское предприятие "Котовские неваляшки" планирует усилить свое присутствие на этом рынке в 2026 году, сообщил генеральный директор компании Дмитрий Завидов

ТАМБОВ, 9 января. /ТАСС/. Популярность русской неваляшки во Вьетнаме открывает новые возможности для экспорта. На этом фоне тамбовское предприятие "Котовские неваляшки" планирует усилить свое присутствие на этом рынке в 2026 году, сообщил ТАСС генеральный директор компании Дмитрий Завидов.

"Несмотря на текущую ориентацию на внутренний рынок, предприятие рассматривает возможности для экспансии. У нас есть оптовики, которые занимаются реализацией продаж за рубеж. Это и Вьетнам, и страны Таможенного союза. Кто-то умудряется и на территории Евросоюза торговать. Напрямую мы не занимаемся экспортом сейчас, но нам интересен рынок Вьетнама, где игрушка пользуется популярностью, мы хотели бы в новом году усилиться в этом направлении", - рассказал собеседник агентства.

Ранее производитель сообщал о значительном росте спроса на легендарную игрушку после того, как тамбовская неваляшка была выбрана главным символом масштабного проекта "Новогодняя Россия" в Национальном центре "Россия" в Москве. Было отмечено, что по итогам 2025 года предприятие намерено выйти на объем в 500 тыс. штук, что на 25% больше, чем в 2024 году.

Производство неваляшки началось в Котовске Тамбовской области в 1958 году. Продукция представлена в большинстве ретейлеров детских товаров России и стран ЕАЭС. Игрушка по-прежнему изготавливается с применением традиционного ручного труда, при этом ее ассортимент и функциональность постоянно расширяются. Современные модели могут не только вращать головой и руками, но даже водить хороводы в специальном приложении для смартфонов и планшетов.