АИРР: регионам нужны венчурные аналитики для развития инновационных проектов

По словам директора ассоциации Александра Смекалина, уже удалось обучить 25 инвестиционных аналитиков из 20 регионов

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 9 января /ТАСС/. Создание института венчурных аналитиков необходимо регионам для продвижения собственных инновационных проектов и получения инвестиционной поддержки для их реализации. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Александр Смекалин.

Ранее АИРР совместно с венчурным клубом "Синдикат" запустили практический курс подготовки инвестиционных аналитиков для регионов ассоциации. В будущем эксперты смогут сформировать сеть региональных центров компетенций АИРР по анализу инвестиций и венчурных проектов.

"Зачастую проекты из регионов не имеют возможности быть представленными именно через бизнес-аналитику, [так называемым] бизнес-ангелам, венчурным компаниям для того чтобы получить финансирование и доступ к соответствующим ресурсам. Поэтому мы попытались решить эту проблему с двух сторон - с одной стороны, расширить воронку уже подготовленных проектов из регионов, с другой - дать возможность региональным проектам, командам получить доступ к венчурному финансированию через подготовку сети венчурных аналитиков. То есть людей, которые понимают требования венчурных инвесторов, понимают принципы оценки этих проектов, сильные и слабые стороны и могут, соответственно, дать рекомендации", - сказал Смекалин.

Директор АИРР отметил, что уже удалось обучить 25 инвестиционных аналитиков из 20 регионов. Он добавил, что сейчас есть запрос на расширение числа аналитиков, поэтому в настоящее время формируется еще одна группа для дополнительной подготовки представителей институтов развития.

"Венчурная аналитика более глубокая, чем просто аналитика бизнес-плана, потому что нужно не просто понимать финансовую, экономическую, маркетинговую составляющие, нужно понимать еще и технологии, уметь оценивать перспективу или "неперспективу" рынков. И я уверен, что в дальнейшем [произойдет] именно расширение такой сети и появление специалистов такого уровня, которые находятся в контакте с людьми, которые готовы инвестировать в очень перспективные направления, в технологические направления", - сказал он.